Vente de l’Hôtel de Spa: un 2e appel va être lancé

Ce jeudi, le collège communal a donc présenté le nouvel appel à projets. "Il est proposé au conseil communal d’approuver un nouveau cahier de définition portant sur la vente publique de ce bien et de désigner un conseiller communal par groupe politique représenté au conseil pour composer le jury de cet appel à projets", détaille l’échevin du Patrimoine Nicolas Tefnin (MR).

Yves Libert, conseiller Osons Spa, s’est dit "heureux" de voir revenir ce projet à la table. "On se souvient des remous qu’il a subis par le passé. J’espère que cette fois-ci la procédure pourra aboutir. Même dans la première version, on a toujours trouvé que c’était un beau projet", rappelle-t-il. Celui-ci continue d’attirer l’attention sur la sauvegarde du bâtiment en lui-même et de son aspect patrimonial. "Sur les projets à l’intérieur, on pointera l’intergénérationnel et la nécessité de faire du logement. Ces aspects-là doivent prévaloir, estime Yves Libert. Ce que nous avions déploré, dans la première version, c’est que finalement les projets proposés oubliaient, pour nous, ces questions qui étaient essentielles. On parle bien de logements de qualité mais cela ne veut pas dire logements hors de prix. L’idée est quand même de faire venir des familles et de contribuer au repeuplement de Spa." Nicolas Tefnin a bien assuré que c’était bien précisé dans l’appel.

Alternative-Plus a, pour sa part, émis des réserves sur la possibilité d’en faire une auberge de jeunesse. "Dans un environnement avec du logement, cela nous semble compliqué, lance Frank Gazzard. Il faudra être attentif à l’organisation spatiale du projet, avec des aménagements acoustiques." Il note également la difficulté possible pour les résidents permanents de partager le rez-de-chaussée avec le jardin public. "On demande aussi de maximiser l’appel pour pouvoir recueillir un maximum d’offres. On devrait essayer d’aller au-delà de l’arrondissement et de la province."

L’échevin a conclu en indiquant que l’auberge de jeunesse avait été mise à titre d’exemple, comme un petit hôtel. "Ce qui n’est pas permis, ce sont des logements destinés à la location via une plateforme comme Airbnb. Le jury sera chargé de veiller à un certain nombre de choses." Ce dernier se composera de Charlotte Guyot-Stevens (MR), de Yoann Frédéric (SPA), d’Yves Libert (Osons Spa) et de Paul Mordan (Alternative-Plus).