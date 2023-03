Un choix qui a attristé le conseiller Alternative-Plus Paul Mordan. Celui-ci déplore le manque d’entretien des châssis existants. "Tout ça pour y placer des châssis en PVC, alors que le Collège a voté une motion contre l’utilisation du plastique dans les services communaux". Gilles Bruck a rappelé que cette motion concerne les plastiques à usage unique. "Ce n’est pas du tout la même chose." Ayant analysé la situation avec un architecte, Paul Mordan est convaincu que ces châssis pourraient être réparés et repeints. "Ce qui nous ferait faire des économies." Il a demandé que le point soit retiré de l’ordre du jour. Cela n’a pas été accepté par la majorité.

La bourgmestre Sophie Delettre et l’échevin se sont rendus sur place pour constater l’état des dits châssis. "J’ai pris une quinzaine de photos, déclare Gilles Bruck. Les châssis sont rongés de l’intérieur par des vers. Leur structure ne tient plus. Ils sont troués… Des champignons poussent même à l’intérieur. Une simple remise à neuf de ces châssis ne servirait à rien. Cela engendre une perte d’isolation thermique et une usure bien plus conséquente de l’état général de l’école." "J’y suis allée en septembre et octobre. C’est une catastrophe", confirme la bourgmestre.