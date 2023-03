Panneau TEC place du Monument à Spa: "c’est moche"

"Est-ce que le Collège a donné son accord ? Oui. Qu’en pense-t-il ? Ben, c’est moche, a rétorqué l’échevin Nicolas Tefnin (MR). Au moins, c’est clair. On a effectivement reçu une demande du TEC. Il y a une nouvelle norme chez eux avec des panneaux didactiques, accessibles à tous, etc. Sur papier, cela a l’air séduisant. Pourquoi pas. On ne voyait pas pourquoi s’y opposer. Mais quand on a vu le truc débarquer, on ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi imposant. Ce n’est pas beau. On envisage donc les différentes possibilités pour le faire enlever."