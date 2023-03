Neuf nouveaux noms à l’affiche des Francofolies de Spa

L’affiche des Francofolies de Spa, qui se tiendront du 20 au 23 juillet 2023, se complète petit à petit. Ainsi, neuf nouveaux noms ont été dévoilés par les organisateurs ce jeudi. Certains fouleront les scènes spadoises pour la première fois, à savoir, Hervé, Ridsa et La Zarra. Ensuite, on retrouvera également six noms de la scène belge toujours aussi créative: Dan San, Konoba, Saskia, ML, Elia Rose et Bérode.