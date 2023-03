Un bar comme à New-York pour déguster burgers et hot-dogs à Spa

Ainsi, le Bar Fly a ouvert ses portes à l’ancien Air de Vieux Spa, qui fait le coin entre la rue Servais et la place Verte. Avec à sa tête Eddy Jansens et son épouse Pascale Paquet. "Je me suis occupé de beaucoup d’établissements par le passé et j’en cherchais un pour nous", explique celui-ci. Et après quatre mois de travaux, c’est un magnifique bar à l’ambiance des USA qui a ouvert. Avec une carte qui ne manque pas d’allure new-yorkaise avec notamment à déguster une dizaine de burgers différents aux noms de nombreux états des USA. Mais aussi des hot-dogs et autres ribbs (le mercredi). Sans oublier des petits-déjeuners. Car l’établissement est ouvert tous les jours de 8 à 21 heures avec 40 places disponibles à l’intérieur et 30 en terrasse. Quant aux boissons, on ressent évidemment la même influence américaine avec une belle gamme de whiskys, des cocktails d’outre-atlantique mais aussi une carte plus traditionnelle pour ceux qui le souhaitent.