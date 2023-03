L’opération Arc-en-ciel revient dans l'arrondissement verviétois, en deux temps

Le week-end des 18 et 19 mars 2023, de nombreux bénévoles se mobiliseront en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et à Verviers pour récolter des vivres non périssables au profit de l’opération Arc-en-ciel. Pour rappel, l’opération permet aux enfants et jeunes défavorisés de profiter de vacances et de loisirs.