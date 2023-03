Spa : Alternative-Plus vise le pouvoir, avec toujours Frank Gazzard comme tête de liste (vidéo)

"Notre groupe a désigné son numéro un, le candidat bourgmestre Frank Gazzard. Je sais qu’il nous représentera avec compétences et empathie. Il n’est pas tout seul, il a bien sûr la liste derrière lui mais aussi le n° 21 de la liste qui va la pousser, avec force et détermination (NDLR: Paul Mordan)", a annoncé ce mercredi la présidente du groupe, Fabienne Dorval. Suite à l’annonce de vendredi 3 mars, Paul Mordan annonce qu’il ne quitte pas l’équipe et continue le chemin avec Alternative-Plus (lire ci-dessous).

Objectif: gérer la ville

"Nous sommes un groupe politique qui base son action sur la participation, c’est important que le citoyen soit acteur dans la cité. Dans tous les projets que nous comptons développer lorsque nous gérerons la ville, nous le ferons avec les citoyens. Clairement, l’objectif du groupe est de gérer la Ville et avec les citoyens", assure le conseiller communal Frank Gazzard.

Bien que le groupe se soit formé en 2018, il se dit "apte à être au pouvoir. Nos membres ont les compétences et connaissent le fonctionnement de la ville". Et la tête de liste d’ajouter : "Nous sommes prêts et vraiment soudés, tous ensemble."

Pour rappel, le groupe d’opposition avait réalisé une percée aux dernières élections en remportant 7 sièges (sur 21) et en se positionnant comme deuxième groupe spadois (30,38%) juste derrière la majorité MR (43,79% et 11 sièges), Osons Spa occupait la troisième position (12,18%, 2 sièges). L’actuelle bourgmestre, Sophie Delettre, ayant annoncé qu’elle ne se représenterait pas en 2024 et qu’elle quitterait la vie politique, c’est une porte d’entrée dans laquelle l’opposition pourrait s’engouffrer.

Des projets avec les citoyens

Alternative-Plus a déjà dévoilé quelques projets. Cependant, ses membres insistent sur l’importance de préparer les dossiers avec les citoyens, d’autres devraient encore arriver. Il se penchera sur : l’aménagement du centre de Spa ; la conservation de la reconnaissance Unesco, "qui est un peu le corollaire de l’aménagement du centre de Spa" ; d’autres projets concernant le développement économique de Spa, avec notamment la création d’emplois indépendants ; en termes de développement durable, "des propositions concrètes sont à l’étude par rapport à tous ces enjeux du futur" ; les aînés "sont aussi une priorité pour nous".

Ses membres rappellent qu’ils ont déjà communiqué de nombreuses propositions au travers de leur revue Alternative Plus et en ont déjà présenté aussi au conseil communal.