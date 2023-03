Le Carrefour Express de Spa touché par un incendie

Ce mercredi matin, le commerce indique sur les réseaux sociaux que les pompiers ont pu maîtriser le feu après quelques heures de travail, mais que les dégâts sont importants. "Toute l’équipe est, évidemment, sous le choc face à ce drame mais aucun blessé n’est à signaler. Il va nous falloir énormément de temps pour déblayer, nettoyer et revenir. À bientôt, le plus tôt possible, on l’espère tous…", signe l’équipe du Carrefour.