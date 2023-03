Heures Claires: la maison de repos de Borgoumont (Stoumont) va être transférée à Spa

"Du côté stoumontois, cela ne participe pas à la philosophie de départ qui était de maintenir une activité sur site jusqu’à la mise en service de la nouvelle structure, explique Didier Gilkinet, bourgmestre de Stoumont et vice-président de l’intercommunale. Mais au cours de ces dernières années, il y a tout de même une conjugaison de différents éléments qui ont poussé le conseil d’administration à prendre cette décision sur base d’un avis du comité d’audit."

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment l’impact de la crise sanitaire, qui a influé sur le taux d’occupation, les coûts énergétiques, l’augmentation des coûts des matériaux sur les parties en construction à Spa et Limbourg ou encore l’indexation des salaires. En 2021, Borgoumont a aussi été racheté. "Les nouveaux repreneurs ont saisi cette opportunité pour indexer le loyer, d’abord le doubler puis le quadrupler", note-t-il. Une augmentation intenable pour les Heures Claires. Quitter Borgoumont au 30 juin 2023 permettra donc de faire des économies.

Pour accepter ce déménagement, Stoumont a veillé entre autres à ce qu’il y ait un engagement de l’intercommunale de poursuivre la construction de la nouvelle structure à La Gleize. Celle-ci se composera de 105 places en maison de repos et en maison de repos et de soins, de 5 places en accueil de jour, de 45 résidences-services. "La Commune voulait aussi qu’il y ait un aspect intergénérationnel avec une crèche de 14 lits." Les auteurs de projet devraient déposer la demande de permis fin mars. L’objectif est de pouvoir démarrer en 2025 les travaux, qui dureront 2 ans.

Une rencontre "assez constructive" a déjà eu lieu avec le personnel de Borgoumont. "Celui-ci aura un rôle clé dans le transfert des résidents, qui auront le choix d’aller à Spa ou de partir dans une autre maison de repos", insiste Didier Gilkinet. Le but étant de les perturber le moins possible.

Les résidences-services de Spa et Limbourg prêtes pour l’été

Les 83 nouvelles résidences-services des Heures Claires sont en passe d’être terminées.

Cela bouge pas mal au niveau de la construction des résidences-services à l’arrière de la maison de repos des Heures Claires à Spa et à la maison de repos Léon d’Andrimont à Limbourg. "Celles-ci devraient ouvrir pour mai ou juin au niveau de Limbourg, annonce le directeur général Bernard Ribourdouille. Les résidences-services de Spa devraient, elles, être prêtes pour juillet. À Limbourg, ce sont 44 logements en résidences-services qui sont prévus et à Spa, 39 logements." Les appartements avec une chambre seront de minimum 45 m2 tandis que les appartements de deux chambres iront jusqu’à 69 m2.

Les résidences-services spadoises devraient être mises en service pour le mois de juillet. ©Altiplan

La petite particularité choisie par l’intercommunale est d’intégrer un spa à ces deux nouvelles infrastructures. "Avec sauna, hammam et bain à bulles", précise-t-il. L’idée est de pouvoir remettre la gestion des deux espaces bien-être à une esthéticienne indépendante. "C’est certainement ce qui pourrait nous démarquer des autres offres." Tous les logements seront également équipés d’un accès extérieur privatif, soit via une terrasse rentrante (à Spa), soit via un balcon (à Limbourg). Niveau loyer – il ne s’agit pas ici de prix par personne – l’intercommunale espère se situer en dessous des 1 250 €, sachant que les montants pour ce type de logements, oscillent entre 1400 et 1600€. Des visites devraient être programmées pour le grand public rapidement une fois les travaux terminés.

Prévu initialement pour un montant de 20 millions d’euros, le coût global de ces deux chantiers devrait finalement atteindre les 24 millions. Un surcoût qui s’explique entre autres, évidemment, par l’augmentation des prix des matériaux.

Points APE: une convention entre les Heures Claires et le CPAS spadois

Un accord a été trouvé entre le CPAS de Spa et l’intercommunale. Les Heures Claires recevront 480 000 € en 2022.

L’avenir de l’intercommunale du centre d’accueil des Heures Claires s’annonce donc un peu plus serein. ©© EdA LABEYE Philippe

Fin 2022, la Ville de Spa envisageait de stopper son transfert de point APE (aides à la promotion de l’emploi) vers les Heures Claires. Un choix qui aurait engendré un trou de 600 000 € dans le budget de l’intercommunale. Des négociations avaient alors été entamées. Un accord a finalement été trouvé. "Nous avons une décision qui a été approuvée à la fois par le conseil d’administration des Heures Claires et le conseil de l’aide sociale qui prévoit l’inscription d’un montant de 480 000 €, en 2022, de notre part, explique la présidente du CPAS Alda Greoli (Osons Spa). À partir de 2023, ce montant sera indexé de la même manière que l’indexation sera appliquée par le décret APE. Notre volonté maintenant est de pouvoir signer cette convention qui est à durée indéterminée et qui va permettre à la fois d’assurer aux Heures Claires le montant qui correspond à leurs besoins et à leurs possibilités aussi de valorisation de ces points APE et par ailleurs au CPAS d’être au clair dans son budget. Le CPAS va donc bénéficier de 120 000 € supplémentaires de subsides APE."

Un compromis qui tient compte des situations financières des deux institutions. "Il pérennise aussi la capacité d’action des Heures Claires aux bénéfices des Spadois mais aussi bénéfices des autres implantations, notamment de l’engagement par rapport à la commune de Stoumont et de la reconstruction dans le sud de l’arrondissement d’un lieu d’accueil et d’hébergement des personnes âgées", estime Alda Greoli.