Traversée de Spa: "Nous voulons tenir compte des remarques", assure le Collège

Le groupe d’opposition Alternative-Plus a donc souhaité savoir si le Collège était d’avis de recommencer partiellement ou totalement le processus de construction du projet afin de répondre aux demandes des citoyens et s’il était prêt à reconstruire le projet en concertation avec les citoyens. "Ceux-ci pourraient être organisés en groupes d’acteurs impliqués (habitants, forces vives…)", précise le conseiller Frank Gazzard. Altenative-Plus a aussi interrogé la majorité sur sa volonté d’informer les citoyens tout au long du processus d’élaboration du nouveau projet (via le site internet, le bulletin communal ou encore des permanences).

Nicolas Tefnin, l’échevin des Travaux et de la Mobilité (MR), a rappelé que la majorité avait indiqué cette volonté d’informer de manière globale sur le projet et avant chaque phase. "L’ensemble des personnes qui seront impactées seront, avant chaque phase, invitées à une séance d’information afin qu’on puisse échanger avec elles et transmettre différentes informations pertinentes", note-t-il. Une séance d’information à destination de la population s’est tenue fin janvier et une rencontre avec les commerçants a eu lieu cette semaine. "Il y a entre 75 et 80 commerçants ici. J’en profite pour les remercier pour le dialogue constructif qu’il y a eu à cette occasion."

Selon lui, le Collège savait que le projet était perfectible. "Nous aussi, on a invité les gens à se prononcer dans le cadre de l’enquête. On leur a dit d’aller s’exprimer, explique Nicolas Tefnin. On voulait leur avis et on veut en tenir compte. On les a invités à se projeter en prenant l’exemple des piétonniers et de la place du Monument. Personne ne voudrait aujourd’hui revenir en arrière. Cela ne veut pas dire que le projet est à prendre ou à laisser et qu’il n’est pas améliorable."

L’échevin n’a toutefois pas pu apporter de réponses plus précises. "Le Collège doit encore se prononcer et je ne vais pas présager d’un vote ni faire état des discussions avant qu’elles aient eu lieu. Le Collège est tout à fait ouvert à faire une communication de la position qu’il aura prise et des améliorations. Celles-ci viendront des échanges avec les citoyens et les commerçants."

Alternative-Plus estime dommage que la Ville n’ait préalablement consulté que les groupes cible, à savoir les commerçants, la CCATM, la commission vélo et une ASBL spécialisée en aménagements PMR. "Il n’y a eu que de l’information a posteriori, pour le dépôt de permis. Lundi, vous avez reçu une centaine de commerçants visiblement mécontents, en plus des 412 lettres de réclamation".

"C’est faux, rétorque Nicolas Tefnin. Sur quoi vous basez-vous pour dire que toutes ces personnes étaient visiblement mécontentes ? Suite à cette réunion, l’association des commerçants s’est réunie jeudi matin et m’a remis un courrier. En conclusion, ils indiquent, globalement, qu’ils soutiennent le projet et qu’ils sont contents que des aménagements soient faits." Nul doute que le sujet se réinvitera au conseil communal de mars.

Nouvelle image de Spa: pourquoi pas un choix entre plusieurs logos ?

Le groupe Alternative-Plus est revenu sur le dévoilement, le 1er février dernier, de la nouvelle image de Spa, rebaptisée " Spa ! The original ". Un choix qui a lui aussi fait l’objet de nombreux commentaires, notamment sur les réseaux sociaux. La conseillère Fabienne Dorval a demandé pourquoi le Collège n’a pas offert le choix entre plusieurs logos aux citoyens "afin de leur permettre de voter pour l’un d’eux et de les associer au maximum à cette nouvelle image". Nicolas Tefnin a répété qu’environ 300 personnes avaient eu l’occasion de s’exprimer via différents moyens, dont un sondage en ligne et des groupes cible "citoyens". "Tout le monde a pu s’exprimer pour construire cette identité afin de laisser place au travail graphique qui est la conception du logo. Il est considéré que demander si l’on préfère le logo bleu, le vert, le mauve ou le gris n’est pas la meilleure façon de procéder quand on propose une nouvelle image dans son ensemble. On ne choisit pas un logo parce qu’il est joli mais parce qu’il apporte du sens", indique-t-il.

"On a laissé le choix à tout le monde sur les différents univers. En fonction du choix de l’univers, l’identité, un logo est arrivé, complète la bourgmestre Sophie Delettre (MR). Il n’y avait pas de choix par rapport au logo. Un seul nous a été présenté."

Classement du complexe du casino

Le Collège a aussi proposé d’émettre un avis favorable sur le projet de classement au titre du monument du casino. Cela concerne les façades, toitures, et structures portantes de tous les bâtiments composant le complexe du casino dans sa totalité. "C’est-à-dire les salles de jeux, les salons, le théâtre et la salle des Fêtes, y compris les escaliers extérieurs et la salle d’accueil de la bibliothèque, énumère l’échevin Nicolas Tefnin. Il est également proposé de solliciter une modification de la zone de protection proposée, afin de prendre en considération l’ensemble du complexe." Le point a été voté à l’unanimité.