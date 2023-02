Les sept finalistes du tournoi d’éloquence de Spa ont été désignés

Retransmise en direct sur Vedia, la soirée a permis à ces jeunes de s’essayer à l’art oratoire devant une salle comble. Pour cette édition, une petite nouveauté a été instaurée, à savoir un temps de parole limité à 7 minutes.

Pour rédiger leur intervention, ils ont dû choisir entre 4 citations: "Si on respecte toutes les règles on gâche tout le plaisir", de Katharine Hepburn, "J’ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l’indifférence", d’Anatole France, "Moi, je n’ai pas d’ami. C’est trop fatigant d’être aimable", de Jean Gabin, et, enfin, "On est comme on naît", de Frédéric Dard. "Ils ont été époustouflants", estime le président Bernard Carton.

Après délibération, le jury a sélectionné 7 candidats: Coline Saulle (institut SFX2 à Verviers), Gayané Bertrand (collège Saint-Roch à Ferrières), Matthieu Verpoorten (collège SFX 1), Lea-Morgann Corbinais (athénée royal Ardennes Hautes Fagnes à Stavelot), Afghana Pirson, (Saint-Roch à Ferrières), Elodie Peiffer, de l’institut Notre-Dame à Heusy, et Maxime Wautot (Saint-Roch à Ferrières). La grande finale aura lieu le 25 mars à théâtre Jacques Huisman, à Spa.