Congés scolaires : des activités pour les familles dans nos musées

L’ASBL Musées et Société cherche à convaincre les établissements et le public d’une chose: les musées peuvent se mettre à "taille" d’enfants et intéresser même les plus petits. Avec son réseau Marmaille & co, elle rassemble ainsi 65 musées à travers la Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale, unis par la volonté de convaincre les familles de pousser leurs portes. "Aujourd’hui, le musée se vit, c’est une expérience intergénérationnelle", insiste Aurielle Marlier, chargée de projet pour Marmailles & Co. Dans l’Est de la province de Liège, quatre musées invitent ainsi à venir "s’a (musées)" pendant les vacances scolaires avec différents événements.