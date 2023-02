Traversée de Spa: voici l’avis de Spa Patrimoine

Les premières concernent la place Royale. "Cœur patrimonial de Spa, Ia place Royale s’articule entre des monuments classés exceptionnels les plus représentatifs de la ville thermale. ll y a donc lieu de les mettre en valeur et de les sublimer plutôt que les ignorer comme le fait le projet. Telles que prévues, les pièces d’eau, par leur implantation, nient totalement l’axe primordial de promenade menant le promeneur du Pouhon Pierre-le-Grand, du casino et des anciens thermes vers le parc de Sept Heures et la Galerie Léopold ll (Pavillon des Petits Jeux). Ces pièces d’eau, notamment celles situées à l’entrée du Parc et devant le Pavillon de la Galerie Léopold ll, rompent l’axe historique et urbanistique."

L’ASBL rappelle aussi que l’organisation de la place était autrefois "soulignée par des rangs d’arbres hautes tiges qui agrémentaient ces promenades, caractéristiques des villes thermales. Un des alignements d’arbres se trouvait le long de l’actuel hôtel Radisson, l’autre bordait l’avenue. Le respect de ces axes est primordial. ll serait hautement souhaitable de les recréer et de replanter ces alignements, non seulement pour des raisons urbanistiques, historiques et esthétiques évidentes, mais également pour s’adapter aux enjeux du réchauffement climatique."

Spa Patrimoine pointe également le choix des revêtements de sol et la disposition de la piste de cyclable. "En maintenant la piste cyclable côté place du Monument, les cyclistes éviteraient aussi de traverser à deux reprises l’avenue Reine Astrid." Elle trouve aussi incohérent la traversée de l’espace piéton "à l’arrière du Pouhon (monument classé) par la piste cyclable." Ainsi que la présence de celle-ci devant le parvis de l’église, répertoriée à l’lPlC (l’Inventaire du patrimoine immobilier culturel).