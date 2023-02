Fermeture et évacuation de la ruelle Hanse à Spa suite à l’effondrement d’une voûte du Wayai

Ce mardi 31 janvier, une nouvelle dispute a éclaté dans le couple Spa-Wayai, et un morceau de voûte s’est à nouveau effondré à proximité directe de la ruelle Hanse, qui relie la rue Delhasse et la rue Royale (passant entre BIOBelVin et la terrasse arrière du Petit Gourmet). L’effondrement s’est produit sous une maison. La bourgmestre de Spa, Sophie Delettre, s’est rendue sur place pour y retrouver les services de secours, la police et le coordinateur en planification d’urgence, indique la Ville de Spa sur sa page Facebook. "Un ingénieur en stabilité a été réquisitionné et, par mesure de sécurité, plusieurs riverains ont quitté leur logement. La ruelle Hanse a été fermée au public", informe la Ville de Spa.

Une réunion d’urgence se tenait ce mercredi matin et des interventions sont prévues directement. "Les réparations nécessaires seront effectuées quand le niveau d’eau aura suffisamment baissé", précise la Ville.

La ruelle restera fermée jusqu’au terme des travaux.