Spa: des projets pour 30 millions prévus en 2023

Au niveau de l’exercice ordinaire, cela se manifeste notamment par un déséquilibre d’un peu plus de 500 000 € entre les recettes et les dépenses. Ces dernières sont en effet en augmentation, en raison de l’indexation des salaires du personnel de l’administration ainsi que de la crise énergétique. Plusieurs mesures ont été prises en vue de réaliser des économies d’énergie, notamment au niveau de l’éclairage public. L’écoteam, présente à l’hôtel de ville, a aussi mis en place des actions au sein des différents services. "La Région wallonne a adopté en octobre 2022 un décret prévoyant un assouplissement des règles, ce qui permet aux communes de présenter leur budget 2023 avec ce déficit de 2% des dépenses de l’exercice propre, pour autant que cela ait un lien avec les effets des différentes crises", a expliqué l’échevine.

En ce qui concerne le budget extraordinaire et les projets pour 2023, la Collège a décidé de prévoir des investissements à hauteur de 30 405 270 €, financés par emprunt, à concurrence de 20 millions, par des subsides à concurrence de 11 millions et par le fonds de réserve à concurrence de 1 million d’euros. " Ce budget reprend deux gros postes. Il s’agit du projet de construction d’un centre administratif Ville-CPAS qui représente, à lui seul, un montant de 13 700 000 € et les travaux de reconstruction post-inondations, pour un montant de 4 573 000 € ", a-t-elle énuméré.

On retrouve également dans la liste les travaux liés à la traversée de Spa (fixé à 2 466 000€), la restauration de la galerie Léopold II et le Pavillon Marie-Henriette (3 898 000 €) ou encore l’aménagement du RAVeL Géronstère-Chemin Henrotte (145 000 €).

Charlotte Guyot-Stevens a également tenu à souligner le travail et les efforts réalisés par l’ensemble des services communaux. "Nous devrons rester attentifs et prudents tout au long de l’exercice", a-t-elle conclu.

« Il est hors de question d’être sous tutelle », clame la bourgmestre

La Ville de Spa bientôt sous CRAC ?

C’est ce que craint le groupe d’opposition Alternative-Plus. Lors de son intervention, celui-ci s’est montré peu optimiste. "Nous sommes inquiets, et pas qu’un peu. Notre épargne fond à vue d’œil. Au début de la mandature, notre épargne dépassait les 5 millions. En fin de mandature il n’y aura, au mieux, plus rien du tout", déclare le conseiller Arnaud Fagard. Il redoute que la Ville soit contrainte, dans 2 ou 3 ans, à devoir demander des aides au Centre régional d’aide aux communes (CRAC). "Il imposera toute une série de décisions plus impopulaires les unes que les autres, telles que l’augmentation des additionnelles, donc des impôts, la suppression de certaines subventions ou des licenciements tant à la Ville que dans les entités fédérées." Alternative-Plus, qui a voté contre ce budget, estime qu’il faudrait revoir certains investissements à la baisse.

L’opposition a émis des craintes par rapport à l’avenir de la Ville et de ses finances. ©EdA Philippe Labeye

Charlotte Guyot-Stevens (MR) a rétorqué que la Ville "fait preuve de beaucoup rigueur", tout en pointant le fait qu’Alternative-Plus avait voté, un peu plus tôt, contre la suppression d’un échevin. "Ce sont pourtant des dépenses qu’on évite." La bourgmestre Sophie Delettre (MR) est aussi intervenue. "Ce sont des plans sur la comète. C’est toujours le risque de toutes les communes, le CRAC. J’ai été échevine des Finances à partir de 2012 et on a toujours resserré les boulons pour éviter cette mise sous tutelle. Il est hors de question qu’on soit sous CRAC. Il est hors de question qu’on soit mis sous tutelle et il est hors de question que la Région wallonne prenne la main sur la Ville de Spa. N’essayez pas de faire croire aux citoyens que le Collège voudrait ça."

Laurent Janssens, d’Osons Spa, a lui aussi fait part de ses craintes. "J’ai aussi une lecture assez inquiète mais pas à ce point-là, indique-t-il. Je pense que le budget est rigoureux, prudent et raisonnable. L’indexation de 11% ne pouvait par exemple pas être prévue." Pour l’extraordinaire, le conseiller pointe aussi le fait qu’en 2022, les investissements s’élevaient à 15 millions, contre 30 millions en 2023. "Cela veut dire que les services travaillent, essayent de trouver des subsides et des idées. Faire un emprunt maintenant est peut-être intéressant pour l’avenir, si les taux remontent. C’est semer pour récolter. Il y a des projets et c’est ce que nous demandions." Osons Spa a voté pour, tout comme le MR et SPA.

Paul Mathy n’est plus échevin

Le conseil communal a acté la démission de Paul Mathy (MR), absent lors de la séance publique. En septembre, celui-ci avait fait part de son souhait de faire place aux jeunes. Le décès inopiné de Francis Bastin avait alors précipité l’arrivée de Gilles Bruck (MR) au collège. Dans un souci d’économie, la majorité a décidé de passer de 5 à 4 échevins. Les compétences de Paul Mathy, à savoir les Travaux, l’Urbanisme, le Logement ou encore le Patrimoine, seront redistribuées entre les échevins. Une décision qui sera entérinée lors du prochain collège.

Sophie Delettre ainsi que les conseillères Françoise Guyot et Marie-Paule Forthomme (MR) ont salué le travail et l’investissement du Spadois, arrivé à la Ville en 2006 (après avoir déjà siégé au conseil dans les années 70), en revenant sur certaines de ses réalisations, comme le piétonnier de la rue Delhasse et Dagly, le Pouhon ou encore la candidature à l’Unesco. Rappelons également que Paul Mathy est toujours visé dans un procès de traite d’êtres humains, en lien avec l’hébergement d’un sans-abri aux anciens thermes. Le jugement doit être prononcé dans quelques mois.