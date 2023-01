Un Air de Vieux Spa deviendra le Bar Fly fin janvier, un bar américain vintage

"Je me suis occupé de beaucoup d’établissements par le passé et j’en cherchais un pour nous, explique celui-ci. J’ai fait une proposition et on l’a eu. On l’a repris le 12 novembre et le 13, je débarquais avec mes outils." D’importantes rénovations ont en effet été opérées depuis. "On a tout refait, du sol au plafond. Le chauffage a été remplacé, tout comme la cuisine. On a également changé le bar. Cela représente un gros investissement." Un chantier conséquent qui arrive doucement à sa fin. "80% du travail est fait. On ouvrira fin janvier. La date précise sera bientôt communiquée."

Les clients pourront alors découvrir un bar vintage mettant en avant la culture américaine. "On sera spécialisé dans les hamburgers, précise Eddy Jansens, passionné de vieilles motos Harley. Il y aura également un côté réservé aux whiskies." La déco sera évidemment particulièrement léchée. "On aura notamment la face avant d’une voiture des années 60." Au service, on retrouvera le couple mais aussi leurs enfants. "On a quatre garçons dont deux ados qui pourront nous donner un coup de main. Ce sera vraiment une affaire familiale."

La carte sera composée exclusivement de produits frais, avec une petite restauration à midi et le soir. "On fera également des petits-déjeuners. On ouvrira de 8 à 21 heures", précise-t-il. Au total, 40 places seront disponibles à l’intérieur et 30 en terrasse.

Pour baptiser leur "bébé", Eddy Jansens et Pascale Paquet ont opté pour le Bar Fly, en référence à l’aérodrome de la Sauvenière tout proche. "On trouvait que ça sonnait bien à l’oreille."