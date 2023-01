Cette semaine, nous avons quelque peu dépoussiéré nos archives photographiques pour illustrer les débuts du Theutois Matthieu Daele en politique. Avec une évolution capillaire pour le moins marquée pour ce dernier au fil des ans.

Mais c’est à nos collègues de l’édition Huy-Waremme que revient la palme de l’archive (involontaire) de la semaine. Avec en Une de leur journal de ce jeudi 19 janvier une photographie de Charles Gardier pour présenter son spectacle. Mais cette photo datait… de 2010 avec une morphologie un peu moins svelte qu’actuellement. Heureusement, le député Spadois a pris cela avec humour avec cette "photo de la semaine dernière". Tout en remerciant nos collègues pour "le super article". Sympa !

Écolo en force

La régionale Écolo de Verviers a présenté sa nouvelle équipe de quatre coprésidents, ce jeudi soir à Cornesse (Pepinster), dans la salle des Combattants. Un nom approprié en prévision des futures élections de 2024, où les "Verts" tenteront de s’imposer dans de plus en plus de communes ? En essayant aussi, comme cela a été affirmé, de réconcilier le citoyen avec le monde politique. En visant là d’autres niveaux de pouvoir, où on trouve actuellement "des escrocs", selon un des coprésidents, Dorian Kempeneers (ancien Olnois devenu Pepin), qui n’a toutefois pas cité de noms… Mais on ne doute pas que vous en avez quelques-uns en tête.

Bye Café Liégeois pour « éviter la confusion »

En 2020, l’entreprise locale Café Liégeois changeait de nom pour devenir Charles Liégeois. Ses patrons, les frères Michel et Benoît, expliquent que c’était notamment "pour éviter la confusion" autour de leur café produit à Chaineux (Herve). Car en France mais aussi chez nous, le café liégeois est en effet un dessert gourmand à base de glace… au café et de chantilly. C’est vrai que l’appellation pouvait ainsi souffler le chaud… et le froid.