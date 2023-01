L’horticulture: pas que pour les retraités du côté de Spa

Originaire de Lierneux et habitant à Aubel, il a rejoint le groupe d’horticulture de Spa il y a environ 10 ans, au début de sa pension. Passionné de la terre depuis presque toujours, "je crois aussi que mes ancêtres, étant tous agriculteurs, m’ont légué une partie de cet héritage", il a voulu partager cette passion avec d’autres.

L’horticulture, seulement les jardins ?

Non, c’est plutôt les jardins au sens large du terme, donc les petits jardins sur les balcons "qui ont beaucoup de succès en ce moment" ; les potagers dans des bacs en bois, les fleurs qui ornent les terrasses ou encore le compost. La matière obtenue par le processus peut ensuite être réutilisée dans les bacs de fleurs ou de légumes. "Ça peut être aussi bien au niveau floral qu’au niveau des légumes, des pelouses ou la culture des arbres. C’est très très large comme éventail de possibilités." Bien que l’horticulture propose des activités très diversifiées, les jeunes ne semblent pas être au rendez-vous, remarque Dominique Willem: les amateurs du groupe spadois sont âgés entre 60-65 ans. Durant la crise, l’ensemble du programme des conférences a été arrêté, mais la reprise a été particulièrement difficile. "Les gens parfois un peu plus âgés, n’osaient pas encore revenir". Mais en 2023, le comité souhaite relancer les conférences et les ateliers "en espérant plus de jeunes, on essaye d’ailleurs de s’ouvrir de plus en plus", confie le vice-président. Notamment en diversifiant les thèmes des conférences, la nature des ateliers et en tentant de communiquer sur les réseaux sociaux. Mais concernant ces derniers, tout est toujours en cours.

Tradition et modernité

"Il y a un aspect tradition et un aspect novateur qui permet d’ouvrir de nouveaux horizons dans les conférences du Cercle." Par exemple, le président Michaël Dossin s’est "lancé dans la permaculture et il a une micro ferme à Creppe. Lui partage régulièrement son expérience". Du côté tradition, on retrouve les vieux trucs et astuces de certains conférenciers qui restent toujours aussi efficaces de nos jours, "ce qu’on ne retrouve pas toujours sur internet".

Infos: sur la page Facebookou par mail à hortispa@gmail.com