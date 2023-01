Enquête publique pour la future traversée de Spa

"La volonté de la majorité est également de proposer, avant chaque phase (car il y en aura plusieurs), des réunions avec l’ensemble des personnes concernées, que ce soient les riverains mais aussi les commerçants et autres qui sont implantés à cet endroit", ajoute l’échevin. Avant cela, tous ceux qui le souhaitent pourront consulter le dossier de préférence sur rendez-vous auprès du service de l’Urbanisme et formuler leurs réclamations et observations écrites, du 24 janvier au 7 février. "Les différents comités d’avis seront également sollicités. On aura très prochainement une réunion avec la CCATM et le comité" suivi vélo ". La philosophie du projet est réellement d’intégrer la mobilité douce, d’une part, et différents espaces partagés, d’autre part. C’est un cadre de vie qui, au grand total, devrait être plus agréable."

Ce chantier comprend notamment un nouveau piétonnier, au niveau de la desserte de l’avenue Reine Astrid (devant chez Blanche et l’épicerie zéro déchet Demain), et la rénovation de la place Royale. "Les jardins du casino feront l’objet de la première phase. La place Royale, elle, viendra plus tard, note Nicolas Tefni n. Il y a beaucoup d’émotion autour de cette place. Je souhaiterais, avec mes collègues, pouvoir présenter le projet, le défendre. On peut toutefois être d’accord sur un constat: elle n’est pas belle, pas accueillante et pas pratique pour les personnes à mobilité réduite. Un des reproches souvent formulés à notre projet, c’est que cela manquerait de verdure. Je partage ce point de vue. Cela apporterait une plus-value au projet." Une communication vulgarisée et pédagogique sera aussi apportée en temps voulu. "On veut fonctionner en totale transparence."

Côté timing, par contre, difficile de se prononcer. Une fois l’enquête publique terminée, il faudra tenir compte des remarques dans le dossier final. Il faudra ensuite lancer un marché pour la première phase. Le premier coup ne devrait pas être donné avant la fin 2023 voir le début de l’année 2024.