Recherche artistes et artisans locaux pour le marché des créateurs à Spa

Le marché des créateurs d’artistes et d’artisans revient sous une autre forme, en 2023, à Spa. "Il y a eu une version l’année passée qui avait été proposée, si je ne me trompe pas, par l’association des commerçants de Spa. Nous, on reprend un peu l’organisation, on va essayer de l’étoffer", annonce Jérémy Melchior, animateur du centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont.