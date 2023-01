Des travaux pour « un aérodrome 2.0 » à Spa

Des travaux nécessaires

"La première phase des travaux, c’est tout ce qui est gestion des eaux de surfaces et la pose de séparateurs d’hydrocarbures", annonce Bénédicte Grandgagnage, conseillère communication de la Sowaer. Ils visent à améliorer la qualité et la quantité des eaux rejetées tout comme la temporisation des eaux de pluie. "Vu les inondations qu’il y a eues en 2021 dans la plupart de la Wallonie, on a préféré anticiper." Cependant les risques semblaient plutôt faibles, car "le village de Nivezé a été inondé une seule fois en mai 2018, et ce n’était pas de grosses inondations". La cause ? Le bassin hydrographique du Soyeuru, le cours d’eau traversant l’aérodrome, a débordé. "L’implantation de la zone d’immersion temporaire, qui sera réalisée en bas de l’hippodrome, va permettre de réguler le débit du Soyeuru, à la sortie du site lorsqu’il y aura des épisodes pluvieux plus importants. Et ça servira pour l’ensemble de la superficie du bassin hydrographique qui couvre une surface de 240 hectares."

Plus de biodiversité

Le budget des travaux a été estimé à 1 million d’euros et le projet se divise en deux: les travaux en bordure de piste et ceux de la zone d’immersion temporaire. Pour ces derniers, les éléments d’égouttage le long de la piste sont placés, le béton pour l’entrée et l’évacuation des eaux est en cours. Deux mares ont été créées pour récolter le surplus d’eau, elles serviront de bassins d’orage naturels. "On inonde nos terres pour éviter d’inonder Nivezé", lance Benjamin Liégeois. Et ces bassins aideront au développement de la biodiversité. Les mares ont été implantées en bas de l’hippodrome, "loin de l’aérodrome, en bas de la zone herbeuse qui descend vers la vallée". Le débit sonore ne freinera pas la venue de la faune. "Au bord de l’aéroport de Liège, par exemple, il y a énormément de mares qui ont été installées. On a le crapaud calamite qui est présent et qui est protégé. On travaille en collaboration avec le DNF pour préserver la faune." Pour rappel, en 2019 la Sowaer avait obtenu un permis pour ces travaux. "L’objectif à Spa, c’est d’en faire un aérodrome 2.0", en favorisant la future aviation électrique, l’implantation de panneaux solaires dans le futur, en développant la biodiversité et l’activité touristique, projette la Sowaer.