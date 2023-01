Un subside de 1 657 000 € pour rénover la piscine extérieure de Spa

Lors du lancement du chantier de rénovation du bassin intérieur, en avril 2022, la présidente de la RCA, Charlotte Guyot-Stevens (MR), n’avait d’ailleurs pas manqué de sensibiliser le ministre, présent sur place, à l’importance d’une telle aide. "On va garder la même base mais travailler sur la profondeur pour économiser 1 000 m3 d’eau, note-t-elle. On va faciliter l’accès au bassin aux personnes à mobilité réduite et aux enfants par l’installation de grandes marches au lieu des échelles. On va aussi rapatrier la pataugeoire, qui est au fond du parc, vers le bâtiment afin de tout centraliser et amener plus de sécurité." Le bassin sera aussi couvert, pour éviter les pertes de chaleur. Les travaux devraient débuter en 2023. L’inauguration de l’intérieur, elle, est prévue pour l’automne.