Un espace multi-commerces prévu pour mai, place Verte à Spa

"C’est une galerie d’art, qui avait déjà ouvert dans une autre ville, qui s’y installera, explique celui-ci. Il y aura aussi un magasin de décoration intérieure et extérieure." Contrairement à ce que la façade peut laisser transparaître, il s’agit d’un bâtiment très grand. "Avec le porche, celui-ci est assez profond, décrit-il. Je crois qu’il fait environ 800 m2, intérieur et extérieur compris."

La boutique de décoration se voudra proche de ce qui sera proposé dans la galerie. "On sera vraiment sur des objets et des antiquités très pointus", précise Alain Krickel. Mais qui dit multi-commerces dit également davantage d’enseignes. "À terme, d’autres commerces pourraient en effet se lier à ceux-ci. Mais tout n’est pas encore figé."

Ce projet se voudra également pensé pour la ville de Spa. "Je connais très bien la clientèle de Spa. je vais donc m’adapter à elle et à ce qu’on a."

Un bâtiment qui a du cachet

"C’était sûrement une ancienne usine", poursuit-il. Plusieurs éléments le laissent penser. "On retrouve notamment le système de châssis en" V "comme on pouvait en voir dans les usines textiles de Verviers. Mais je ne connais malheureusement pas tout l’historique du bâtiment".

Les travaux de rénovation et d’aménagement des lieux sont en cours.

"Niveau finitions, on a mis des Thermopanes à la place des vitrages existants. On a aussi mis 30 cm d’isolant pour que ce soit au top, tant pour la chaleur que pour le froid. On a fait une nouvelle dalle de béton lissé avec un chauffage au sol qui radie à deux mètres, pour justement ne pas avoir de problème dans de grands volumes comme cela."

Le chantier est encore loin d’être terminé. "L’ouverture est prévue pour le mois de mai. Il y a encore du travail", assure Alain Krickel.