Bruit de vitre brisée dans la rue

Le 13 juillet de cette année-là, un homme qui se trouvait dans l’appartement de son amie a entendu un bruit de vitre brisée dans la rue. Il a immédiatement constaté que la vitre du côté passager de la voiture qu’on lui avait prêtée avait été brisée et que trois personnes s’enfuyaient en courant.

La victime a rattrapé un des suspects qu’il a maintenu et a bousculé les deux autres qui sont tombés. Un des hommes qui connaissait les suspects a tenté de les calmer, mais sans succès. Gauthier, un des protagonistes qui portait un bonnet l’a alors menacé à l’aide d’un pistolet. Il l’a frappé avec la crosse à la nuque et à l’épaule droite, tout lui portant un coup de pied au niveau des jambes. Des échanges de coups ont eu lieu et, finalement, la victime a réussi à maintenir Gauthier et un autre suspect sur place jusqu’à l’arrivée de la police. Elle a ensuite signalé aux policiers que l’arme utilisée avait été cachée. Ces derniers ont pu retrouver ce pistolet. Il s’agissait d’un pistolet d’alarme.

Un des auteurs a admis avoir brisé la vitre côté passager de la voiture tandis que Gauthier a contesté avoir frappé et menacé le préjudicié avec une arme. Néanmoins il a reconnu que cette arme lui appartenait et que c’était lui qui l’avait cachée avant l’arrivée de la police. Il a également admis qu’il avait repoussé la victime avec sa jambe et avec ses mains. Il a avancé la cause de justification de la légitime défense. La cour d’appel n’a pas retenu cette version car il ne s’agissait pas d’une attaque injustifiée et sa défense n’était en outre pas proportionnée. "Gauthier X n’est nullement crédible", ont estimé les magistrats. En effet, l’intéressé a déclaré que bien qu’il s’agissait de son arme, ce n’était pas lui qui en était le porteur lors des faits. La cour a pris en compte la gravité des faits commis et leur impact sur l’ordre public, l’utilisation d’une arme, même factice, la violence parfaitement gratuite dont il a fait preuve et ses antécédents judiciaires relativement récents.