Le chocolatier Jean-Loup Legrand passe la main

Après autant d’années de carrière, il était temps pour le chocolatier spadois de penser au futur. "J’ai essayé de trouver quelqu’un pour me remplacer. Il y avait trois amateurs mais Renaud Austen s’était déjà renseigné il y a deux ans et, de fil en aiguille, cela s’est concrétisé."

Le jeune chef, qui travaillait au restaurant La Cour de la Reine, va donc prendre le relais dès le 15 janvier. "Je suis cuisinier de métier, à la base. J’ai fait l’école d’hôtellerie à Spa, avec de la boulangerie et pâtisserie en plus. J’ai appris la base à l’école puis je me suis entraîné chez moi. C’est une passion qui est venue au fur et à mesure de la pratique."

Renaud Austen ne compte pas révolutionner la chocolaterie spadoise mais souhaite continuer à faire fonctionner une recette qui marche depuis 40 ans. "Au début, on va garder la continuité de Jean-Loup. Peut-être, plus tard, je verrai si je peux ajouter l’un ou l’autre produit. Mais cela restera plus classique car c’est ce que j’aime et il y a une bonne demande de la part des clients à ce sujet."

Quant à Jean-Loup Legrand, qui remercie sa fidèle clientèle, notamment via une grande bâche de six mètres affichée sur la façade de la chocolaterie, il aura une pension bien occupée. "Je vais prendre le temps de faire les choses, de profiter de la vie. Je fais de la photo, on aime se balader, je fais du modélisme et il y a mes parents qui sont toujours là et dont je m’occupe. Donc il y a de quoi faire !"