Découvrir le quartier du Vieux-Spa autrement avec les crèches des habitants

En ce week-end de Noël, quoi de plus symbolique que de faire un tour du côté de Spa pour visiter le circuit des crèches réalisé par les habitants du Vieux-Spa. "Ce circuit est réalisé tant par le comité de quartier que par les habitants, détaille Paul Jehin, président du comité. Il y a une quarantaine de crèches en tout, avec comme de coutume quelques nouveautés et d’autres qui disparaissent suite au décès ou au déménagement des habitants. Mais globalement, le chiffre reste stable." Avec quelques crèches particulières à ne pas rater. "Il y a par exemple la chapelle Leloup, qui date de 1762, avec une crèche qui date de plus de 100 ans. On a aussi des réalisations en crochet avec des boules spécifiques, une crèche sous la thématique de la BD… Sans oublier qu’avec le Musée de la lessive, nous faisons aussi une crèche géante en imaginant une chambre de bonne comme on en retrouvait dans les villas de Spa de l’époque. "