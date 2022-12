Concrètement, ce sont six lieux sur "des fenêtres de bâtiments prestigieux à Spa par lesquelles je projette les images. La spécificité, c’est que je les projette de l’intérieur vers l’extérieur, précise l’artiste . Ce sont des personnages qui ont fréquenté Spa, ils illustrent le passé prestigieux de la ville."

Le choix était difficile parmi les nombreuses personnalités qui ont traversé Spa, et c’est l’affectif qui a triomphé. "J’ai essayé de brasser très large. Il y a Victor Hugo pour son génie absolu de l’écriture", il y a aussi un intellectuel engagé politiquement, un peintre, un sportif. "Et je voulais des femmes mais l’histoire ne se souvient pas d’elles. Ce sont surtout des têtes couronnées dont on se souvient", comme la reine Marie-Henriette qui figure sur la fenêtre du bâtiment Pouhon Pierre-le-Grand.

"Il y a des endroits où l’on voit trois projections. J’ai voulu faire la colonne vertébrale de Spa pour que les gens puissent en une petite balade passer partout. En fait, ça va du nouvel Office du tourisme à l’ancien." L’ensemble des créations sont situées le long de la rue Royale. Les images projetées sont celles d’époque, "il y a des images de Nadar, de vieilles images de Francorchamps… Je les retravaille dans un programme et je mets du mouvement."

Les lumières projetées sont douces, "un peu comme la lumière cinéma sur une toile qui n’est pas la même qu’un écran LED. C’est une lumière belle et mystérieuse à la fois."

Grâce au budget participatif remporté en 2021, le projet a vu le jour. L’idée était de mettre la ville en lumière, et "proposer ce type d’œuvres d’art ou une activité touristique, culturelle et artistique intéressante pendant l’hiver. J e voulais rendre les choses un peu magiques."

Si l’idée plaît, elle pourrait revoir le jour l’année prochaine, et pourquoi pas sur un plus long parcours ?

Les projections sont à découvrir le long de la rue Royale à Spa de 18h à minuit, jusqu’au 8 janvier 2022.