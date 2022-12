Retour du chaleureux marché de Noël creppelain

Le comité de la jeunesse aussi était présent à l’extérieur de la salle de l’Amicale du Plateau, elle accueillait les visiteurs avec un bar. "Je pense que l’affluence est la même que les autres années."

Les soeurs Martine et Ginette sont heureuses de cette premiière participation dans leur village. ©Cindy Thonon

Cette année, il y avait des nouveaux artisans comme Ginette et Martine Langen, deux sœurs Creppelaines. L’une exposait des décorations de Noël et l’autre des attrapes rêves en dentelles, "on s’est dit pourquoi pas et nous voilà. C’est chouette, on rencontre des personnes qu’on a plus vues depuis des années et on les recroise ici. C’est une ambiance familiale".

Jean Togaert, qui a été facteur toute sa vie, se livre à sa passion de la vannerie. ©Cindy Thonon

Et d’autres comme Jean Togaert, vannier par passion, qui y participe depuis une dizaine d’années. "Chaque fois, je crée des choses différentes. Cette année est particulière pour moi car j’abandonne la fabrication en osier. Ça devient trop dur, mes mains sont abîmées alors je me consacre dans le Rotin. Il est plus créatif et ça reste de la vannerie."

On a pu aussi découvrir du miel de Malmedy et d’autres artisans régionaux.