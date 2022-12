Et la première tête d’affiche dévoilée est Soprano qui foulera la scène Pierre Rapsat le vendredi 21 juillet. "2023 sera la bonne! Après deux reports pour cause de pandémie, Soprano sera bien l’un des événements de cette prochaine édition! Le premier rappeur français à remplir à lui seul un stade nous offrira un concert unique cet été en Belgique. Soprano sur scène c’est la fête, la joie, la générosité. C’est juste... irrésistible. Avec ses deux millions de disques vendus dont deux disques de diamant, de plus d’un milliard de vues sur Youtube, et de multiples récompenses, il est l’un des artistes français les plus populaires de sa génération."

Juliette Armanet

Ensuite, place à Juliette Armanet qui sera sur scène le jeudi 20 juillet. "Musicienne accomplie, Juliette est une artiste de scène par excellence. Ses concerts affichent complet partout et sa tournée entamée dans les théâtres se prolonge en apothéose dans les zéniths. Pour sa première venue à Spa, elle est particulièrement attendue et on se réjouit d’avance qu’elle fasse brûler nos flammes sur la scène Pierre Rapsat!"

Pomme

Quant au troisième nom, il s’agit de Pomme le samedi 22 juillet. "Dès ses débuts en 2016, Pomme a été la" découverte à suivre "par les professionnels et les médias. Une promesse confirmée en 2021 par une Victoire de la Musique de l’“ Artiste Féminine de l’année ” en 2021. Une pépite. À découvrir sur scène à Spa pour la première fois."

Suzanne

Il y aura également le retour de Suzanne le jeudi 20 juillet. "Son tout nouvel album"Cameo", nous montre une artiste libérée qui n’hésite plus à parler d’elle-même et qui est désormais incontournable. Nous étions parmi les premiers à la soutenir en 2019 et nous nous réjouissons de la retrouver cet été."

Bon Entendeur

Enfin, Bon Entendeur (jeudi 20 juillet), Blanche (jeudi 20 juilletà et Julien Granel (dimanche 23 juillet) complètent cette première salve de noms.

Blanche