Le quartier du Vieux-Spa retrouve l’ambiance des lavoirs d’antan

Pour Paul Jehin, un lavoir n’est vivant que lorsque l’eau coule. Il a donc eu un peu de mal à cacher sa déception lorsqu’il a constaté que celle-ci ne jaillissait pas dans les bacs de la place de l’Abattoir pour l’inauguration. "Comme on annonçait jusqu’à -10 degrés, le service des travaux a préféré couper la pompe électrique", a expliqué la bourgmestre Sophie Delettre.

Parmi les personnes présentes dans l’assemblée, se trouvait Marc-Renier Warnauts, le dessinateur à l’origine des œuvres qui figurent sur les panneaux didactiques mais également de nombreuses illustrations de la revue Réalités. "J’ai toujours été impressionné par le travail de Paul et des bénévoles du musée de la lessive. Je ne pouvais qu’accepter cette collaboration", raconte celui qui a habité quelque temps dans le quartier. Il s’est inspiré ici de photos rejouant les moments clés du travail des blanchisseuses. "Je ne voulais pas quelque chose de passéiste avec des tons sépia. J’ai préféré des tonalités colorées qui attirent le regard et féminise aussi les scènes." Et c’est très réussi.

Les panneaux du lavoir de Barisart seront quant à eux placés quand les travaux engendrés par les inondations seront terminés.