L'ambiance de Noël a bien investi la place Royale à Spa

Samedi après-midi, l’humeur des exposants était au beau fixe malgré le froid, la soirée d’ouverture a en effet attiré de nombreux visiteurs. "On a super-bien vendu, explique Laëtitia Bogais, présidente de l’association des commerçants et gérante du bar Botèye. Le vin chaud qu’on avait prévu pour les trois jours est parti en une soirée."

L’ambiance festive et chaleureuse s’est poursuivie tout au long du week-end autour des braseros et autres champignons chauffants mais aussi à l’écoute des chants de Noël de la chorale spadoise Les Gazouyeux. Les chanteurs ont pris plaisir à réinterpréter les plus grandes chansons de Noël ( Bons Baisers de Fort-de-France, Le petit Renne au nez rouge…). Père Noël, venu en calèche et entouré de plusieurs Pierrot de Spa, est également allé à la rencontre des enfants sages (il sera de retour samedi 17 décembre). Un peu plus tard, ce sont les jeunes musiciens de l’académie René Defossez, spécialisés dans les cuivres, qui ont pris le relais.

Les plus sportifs ont, quant à eux, pu enfiler leurs patins pour tester une patinoire plutôt inédite. Totalement synthétique, celle-ci ne consomme donc aucune énergie. Bien à point en ces temps compliqués. Côté pratique, le rendu donne vraiment l’impression d’une patinoire de glace classique. Elle aussi sera présente jusqu’au début du mois de janvier.