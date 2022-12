Renaissance des deux derniers lavoirs publics, à Spa

Ce samedi 10 décembre, le lavoir situé au bout de la place de l’Abattoir sera inauguré. "Il faut savoir que l’eau est puisée dans le ruisseau. Comme ça, il n’y a pas de problème de perte d’eau".

Des panneaux informatifs et didactiques ont été réalisés grâce au montant reçu, soit 4 310 euros, dans le cadre du budget participatif de la Ville de Spa. "C’est Marc Renier, auteur de bandes dessinées belges, qui les a réalisés. On lui a demandé de faire une espèce de BD. Ce seront trois panneaux qui seront mis au-dessus du mur du lavoir. Ça représente toutes les étapes de lavage du linge. Ce qu’on voulait évoquer, ce sont vraiment les blanchisseuses. Depuis le moment où elles arrivent avec leur brouette, elles lavent le linge dans le bac inférieur, puis elles le rincent, etc.". Le lavoir date de 1879. "On a représenté la période entre les deux guerres". Ce sont 14 dessins colorés que les visiteurs et amateurs découvriront lors de l’inauguration et qui resteront par la suite.

Un hommage à la vie autour du lavoir

Il ne reste plus que deux lavoirs à Spa, "c’est le petit patrimoine populaire". Le quartier du Vieux Spa a abrité beaucoup d’ateliers de blanchisseuses. Et il est le témoin de deux facettes de Spa, d’un côté les hôtels avec un public aisé et, de l’autre, le quartier populaire avec le métier très dur de ces femmes. "Le lavoir, c’était un lieu social où les femmes se retrouvaient, l’occasion de se retrouver entre voisines. C’était un lieu très animé".

Et le lavoir de la rue de Barisart ?

Le lavoir de la rue de Barisart, lui, est situé dans la rivière, contrairement à celui de la place de l’Abattoir. "Suite aux inondations, l’accès et le mur de soutènement ont été touchés. Le mur accolé à l’escalier d’accès n’est en partie plus là." Mais le lavoir n’a rien, rassure Paul Jehin. Les panneaux l’accompagnant ont déjà été réalisés dans le cadre du budget participatif mais "tant que les travaux ne sont pas réalisés, on va attendre pour les placer. Ils évoquent une autre façon de laver, qui était plus ancienne".

Pour l’inauguration, rendez ce samedi à 14 h, place de l’Abattoir à Spa.