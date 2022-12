Un mois de magie de Noël sur la place Royale à Spa

"Nous avions envie de conserver l’esprit initié par l’échevin Francis Bastin (NDLR: décédé en septembre dernier) et de continuer à inviter les associations et les villes jumelées au marché de Noël", explique Laëtitia Bogais, présidente de Shop’in Spa et gérante du bar à cocktail Botèye. Cet allongement de la durée de l’événement permet donc d’accueillir davantage de monde et de permettre une certaine rotation au niveau des exposants. "Au total, il y a 9 chalets et ils sont tous complets", précise-t-elle.

Quelques villes jumelées avec Spa, comme Eguisheim (en Alsace), seront présentes pour l’occasion. Des associations de la région tiendront également un stand. On y retrouvera entre autres l’ASBL Oasis.le Royal Spa Basket, le Ladies Circle de Spa ou encore le Kiwanis de Jalhay. Enfin, les commerçants spadois seront aussi de la partie, avec entre autres Botèye, le Coin du Bois, Lily Rose, la Boutique des Créateurs et la Savonnerie de Spa. "Une animation musicale sera proposée chaque week-end sur une petite scène-kiosque, précise Laëtitia Bogais. La chorale des Gazouilleux viendra aussi chanter et on accueillera aussi des élèves de l’académie, avec leurs cuivres et percussions".

Une patinoire synthétique

Avis aux amateurs de glisse, le marché de Noël comprendra aussi une patinoire couverte, devant le pavillon de la Bobeline. Mais celle-ci ne sera pas de glace. "On a loué une patinoire synthétique", indique-t-elle. Un modèle qui permet donc de chausser de patins tout en limitant les dépenses énergétiques. Enfin, Père Noël viendra saluer les enfants sages, samedi 10 et samedi 17 décembre, vers 14 heures.

Toutes les informations et les horaires d’ouverture sont disponibles sur la page Facebook de Shop’in Spa.