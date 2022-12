Malchamps: les caillebotis refaits en 2023

Un plan de réfection a été annoncé mais ne voyant rien de concret arriver, le député theutois André Frédéric (PS) a demandé à la ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal Céline Tellier (Écolo) où en était ce dossier. " En mai 2022, le Gouvernement a décidé de consacrer 5 millions d’euros, dans le cadre du Plan de relance, pour la mise en valeur de quatre espaces naturels remarquables. Parmi ceux-ci figure la restauration des caillebotis à Spa pour un montant de 1 million d’euros. Ainsi, dans le cadre d’un programme plus général de réfection des caillebotis, les sentiers en bois qui permettent aux promeneurs d’évoluer au-dessus du terrain humide et tourbeux de la Fagne de Malchamps, à Spa, devraient progressivement être remplacés, afin d’assurer la sécurité des promeneurs, la préservation de la biodiversité et le charme touristique des lieux. Complémentairement, la Fédération du Tourisme de la province de Liège a également budgété un montant

de 400 000 euros pour la rénovation de ces caillebotis. Il apparaît qu’à l’heure actuelle, aucun des travaux de restauration des caillebotis ne semble avoir commencé. "

Et la ministre Céline Tellier de répondre qu’elle est " très attachée aux caillebotis des Fagnes. Ils constituent un élément majeur de la valorisation de ces espaces naturels exceptionnels sur le plan paysager et touristique. Leur restauration permettra de sécuriser et de pérenniser l’accès de promeneurs et promeneuses, toujours plus nombreux. Dès lors, je suis heureuse de

la bonne collaboration avec ma collègue, la Ministre De Bue, sur ce dossier important. Nos administrations respectives, le CGT (Commissariat général au tourisme) et le DNF (Département de la Nature et des Forêts), ont en effet collaboré pour présenter un état des lieux des caillebotis situés sur le territoire wallon. L’objectif est de permettre un réinvestissement dans l’infrastructure, porté par les deux administrations, dans le cadre du Plan de relance comme l’honorable membre le souligne. "Au niveau du DNF, un cadastre des tronçons de caillebotis situés sur le territoire de ses cantonnements a été réalisé. " Cet inventaire reprend l’état des tronçons en question et la nécessité ou non d’un remplacement de l’infrastructure. Selon le DNF, les tronçons nécessitant un remplacement se situent en province de Liège, et plus particulièrement dans les Hautes-Fagnes et alentours. Par ailleurs, la Province de Liège, via la Fédération du Tourisme, a décidé d’investir 150 000 euros dans le cadre du programme Interreg Rando-M. Un tronçon d’un kilomètre serait concerné sur le territoire de la commune de Baelen. À terme, la Province est prête à investir 300 000 euros sur fonds propres afin d’aider la Région dans la réparation des caillebotis. "

La finalisation du dossier de priorisation "est en cours au niveau de l’administration et nous sera présentée d’ici peu. Les travaux concernant l’empierrement de cheminement à Malchamps devraient débuter au début de l’année prochaine. Pour le remplacement ou la rénovation des autres caillebotis, un marché est en cours de préparation. Les travaux devraient également commencer dans le courant de l’année prochaine. Je me réjouis donc de voir les efforts conjoints autour de ce beau projet, qui permettra de rendre notre belle nature plus accessible à toutes et à tous."