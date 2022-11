Un salon du vin Spadois pour la bonne cause

Comment lier l’utile à l’agréable, c’est ce que propose le salon du vin de Spa. Et pour cette seconde édition, les organisateurs ont concocté un salon qui fait un joli tour de France viticole. "Nous avons exclusivement des petits producteurs qui ne font qu’un seul salon par an, le nôtre, détaille Romuald Lorquet. Ils ont été sélectionnés par un ami vigneron ou par moi-même et nous voulons que ce soit vraiment des vins de qualité. Ces douze producteurs viennent de toute la France et représentent le Rhône, le sud-ouest avec le Bordelais ou Bergerac, le Languedoc, la Loire ou encore le Champagne. Et nous avons aussi un producteur de vins italiens."