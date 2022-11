Une personne meurt dans un accident à Spa

Deux ambulances en provenance de Verviers et de Spa, le SMUR de Verviers et dix pompiers ont été envoyés sur place. Malgré l’intervention rapide des secours, une victime est à déplorer ce mardi… Selon le commandant de la zone, Quentin Grégoire, il s’agit de la conductrice qui était coincée dans son véhicule. Elle est décédée sur place. Quant aux deux autres passagers, "ils ont été transportés au CHR Verviers par les ambulances mais nous ignorons leur état".

La route a été fermée à la circulation le temps de l’intervention et une déviation a été mise en place via l’avenue Léopold II. À l’heure actuelle, les circonstances de l’accident restent floues et ne permettent pas de déterminer pourquoi la conductrice, qui venait de Spa, a percuté un arbre en arrivant sur les hauteurs de Balmoral.