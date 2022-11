Spa : la foire aux noix de retour après deux années d’absence

À Spa, il y a les Francofolies, le Royal Festival, les Rétrofolies… mais aussi la foire aux noix. Annulé ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire et des travaux, cet événement incontournable revient ce samedi 19 novembre de 8 à 20 h. Et les Spadois sont ravis. "On sent vraiment qu’ils sont heureux de la retrouver, raconte Didier Espreux, le placier. C’est une tradition depuis tellement longtemps." Pour cette édition, quelques changements sont à noter, principalement au niveau de l’emplacement de la foire. "Le circuit est modifié. La nouvelle infrastructure de la place de l’Hôtel de Ville est plus compliquée pour l’installation de la foire. On se concentrera donc sur la rue Royale, jusqu’à la banque ING. Cela s’arrêtera pour permettre une déviation pour les voitures vers la place Verte et la rue Albin Body", décrit-il. Des marchands seront aussi installés sur la desserte de l’avenue Reine Astrid et la place Foch, là où le marché hebdomadaire s’est un temps tenu. Un appel a été lancé aux commerçants spadois désireux de tenir un stand. "Nous aurons aussi de nouveaux marchands et artisans de produits de bouche, d’articles de Noël. Les forains seront aussi présents dans le parc de Sept Heures", note Didier Espreux. On y retrouvera évidemment des noix et les fameux glaçons canadiens. "Il y aura plus ou moins 220 exposants." Avis aux enfants, le Grand Saint sera de passage à la bibliothèque communale, de 14 à 16 h 30.