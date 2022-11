Le jumelage de la ville de Spa et de Vivelumourd-les-Bains se fêtera en humour avec des ambassadeurs comme Arnaud Tsamere (Photos + Vidéo)

Cela annonce tout de suite le ton unique et décalé du lancement de cet événement humoristique que les organisateurs recherchaient.

De gauche à droite : échevin des jumelages, Gilles Bruck (MR), 1er échevin Nicolas Tefnin(MR), Charles Gardier, organisateur, et la délégation officielle de la bourgade Vivelumourd-les-Bains: Pierre-Michel Baertier maire et Kick Coule, l'attaché de paresse. ©Cindy THONON

Pourquoi parler d’un jumelage ?

"On ne voulait pas faire un festival d’humour comme il en existe déjà pas mal. On voulait vraiment créer quelque chose d’autre. Dans le cadre de ce jumelage, la Ville de Spa va proposer de plus en plus régulièrement des rencontres avec des humoristes et des spectacles d’humour", détaille Charles Gardier, cofondateur des Francofolies de Spa entre autres, qui organise l’événement avec la société de production Odlive.

"L’idée, c’est de faire connaître Vivelumourd-les-Bains à travers différentes manifestations qui seront organisées tout au long de l’année", poursuit-il.

Laura Laune clôturera cette première manifestation du jumelage, le 19 avril. ©Archive

Et les premières se dérouleront dès avril 2023 en présence des trois premiers ambassadeurs. Les dates à retenir: le vendredi 7 avril (jour officiel du jumelage) avec Arnaud Tsamere ; le samedi 8 avril avec Véronique Gallo ; et le mercredi 19 avril avec Laura Laune.

L’objectif est, qu’à terme, l’association avec la ville chimérique permette d’enrichir l’offre culturelle autour de l’humour à Spa.

Vivelumourd-les-Bains, c’est quoi ? C’est qui ?

Vivelumourd-les-Bains, c’est une ville qui allie rire et thermalisme, présidée par le maire Pierre-Michel Baertier, aidé de son attaché de paresse, Kick Coule. Son maire atypique a la particularité de s’exprimer sur un ton décalé. Et son assistant de paresse ? Son rôle est simple: "Quand je ne fais pas quelque chose, il ne le fait pas non plus et comme ça, je culpabilise moins." Il annonce fièrement que durant ce jumelage, "on va faire plein d’échanges basés sur la poilade et la rigolade".

Véronique Gallo, ambassadrice, qui n’a pas pu être présente lors de la présentation du jumelage tenait tout de même à dire un petit mot en présentant Vivelumourd-les-Bains.

Pour comprendre l’état d’esprit de cette ville si particulière, le maire explique que pendant les débats un peu trop conflictuels, "on se chatouille ou on éteint la lumière", et chacun est obligé de parler avec une voix aiguë. "Vous devriez vous en inspirer", suggère-t-il aux échevins de la Ville de Spa.

Info: ccspa-jalhay-stoumont.be – section humour.