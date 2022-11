Livres, affiches, voitures miniatures ou encore pièces détachées, il y avait de quoi ravir les amateurs de sport automobile. "On a enregistré plus de 1 000 entrées, explique Christian Gaspar, président du Club. Lors des plus belles éditions, on arrivait à 2 000 visiteurs, donc c’est un peu en dessous… Mais avec la crise et l’après Covid, on est déjà très content !"

Le cadre, assez exceptionnel pour une bourse qui présente des vieilles voitures, attire chaque année de nombreux curieux. Les exposants reviennent d’ailleurs généralement pour ça: un cadre magnifique et un public fidèle. Eddy, un passionné et collectionneur, participe à cette bourse depuis 12 ans. "Je ne fais que celle-ci. J’aime l’ambiance conviviale et l’endroit. J’ai déjà vendu plusieurs plaques et j’ai aussi fait un petit tour. J’ai trouvé deux miniatures à ajouter à ma collection. "

D’année en année, les exposants reviennent. Habituellement, 80% de ceux-ci signent déjà pour l’an prochain. "Mardi, je commence à préparer la prochaine édition. J’ai déjà une liste d’attente avec des exposants qui veulent y participer", précise Jean-Paul Beaujean, chargé de la coordination de l’événement.

Certains collectionneurs ne font que cette bourse. ©eda lc

" Cette bourse clôture un peu “l’année automobile”, ajoute Vincent Introvigne, qui s’occupe de la communication. La saison des balades est terminée alors on se retrouve une dernière fois, dans une ambiance chaleureuse. On dit toujours que la bourse de Spa, c’est la bourse sympa. "

Benoît Deliège présente une réédition

Benoît Deliège a présenté la réédition de son livre «Francorchamps, formule ICKX.» ©eda lc

Le dessinateur theutois, Benoît Deliège était également de la partie dimanche. Il est venu présenter la réédition de son livre " Francorchamps, formule ICKX ", sorti initialement en 2020. " Avec la crise sanitaire, c’est le seul livre que je n’avais pas pu présenter officiellement. Il était épuisé et j’avais encore beaucoup de demandes, alors on a décidé de le rééditer ." À l’intérieur, 165 photos supplémentaires, dont de nombreuses inédites issues de collections privées, et une nouvelle couverture. Et ce dixième livre est loin d’être le dernier pour Benoît Deliège: il travaille pour l’instant sur la sortie de deux nouveaux bouquins.