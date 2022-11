Depuis 2018, les Spadois sont passés aux conteneurs à puce pour le ramassage et le tri des déchets. Mais la taxe annuelle va quelque peu changer avec de bonnes nouvelles pour certains, et de mauvaises pour d’autres. En d’autres termes, les bons élèves seront récompensés.Concrètement, en 2023, le coût du service minimum sera de 85 € pour un isolé (contre 95 € actuellement), de 130 € pour un ménage de 2 personnes (140 € actuellement), de 150 € pour un ménage de 3 personnes (170 € actuellement) et de 160 € pour un ménage de 4 personnes ou plus (170 € actuellement).

Par contre, le coût du service complémentaire est revu à la hausse de 20 centimes pour arriver à 1 € la levée. Quant aux déchets résiduels supplémentaires, ils seront désormais facturés 0,50 €/kg (contre 0,15 €/kg actuellement). Enfin, le prix des sacs-poubelle s’envole avec 38 € le rouleau de 10 sacs-poubelle de 30 litres (contre 14 € cette année) et 55 € le rouleau de 10 sacs-poubelle de 60 litres (contre 20 € actuellement). À noter, enfin, que la réduction de 50 € accordée aux ménages dont un membre bénéficie du revenu d’intégration sociale (RIS) ou de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) sera directement intégrée à l’avertissement-extrait de rôle.

Quant à l’opposition Alternative-Plus, elle s’est lancée dans une lecture différente des chiffres que celle de la majorité au niveau du coût vérité.

2. Le marché de services relancé pour le lac de Warfaaz

Alors que le lac est vide depuis plusieurs mois, le Conseil a relancé le marché de services. "Suite à la récente résiliation du marché de services conclu avec un bureau d’étude en 2006, il est nécessaire de lancer un nouveau marché de services, détaille l’échevin des Travaux, Paul Mathy (MR). Le nouveau calendrier ne sait pas encore être communiqué car le nouveau bureau d’étude n’est pas encore désigné. Mais nous espérons toujours terminer les travaux en 2024 avec la rénovation, et le décanteur, si nous n’avons pas de souci supplémentaire au niveau du tribunal."

3. Subventions

Les conseillers ont voté en faveur de plusieurs subventions. Ainsi, la Ville va octroyer 20 000 € à l’Association des Commerçants de Spa et une subvention de 1 000 € à Promo. Spa pour l’organisation de l’édition 2022 de la Corrida de Spa. Il y aura également, pour la Fabrique d’église de la paroisse Notre-Dame et Saint-Remacle de Spa, une première subvention d’un montant maximal de 20 000 € pour l’établissement d’un rapport d’architecture sur l’état sanitaire de l’église de Spa et une deuxième subvention d’un montant maximal de 25 000 € pour le remplacement par un système LED du système d’éclairage dans l’église.