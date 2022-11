Ölunch, pour un petit-déjeuner ou lunch au cœur de Spa

« Je propose des petits-déjeuners et lunchs. Pour le petit-déjeuner, il y a par exemple des crêpes plus sous forme de pancakes, du pain perdu brioché,... Pour le lunch, on fait par exemple des bao buns maison, qui sont de petits pains asiatiques cuits à la vapeur. Sans oublier des salades. Il faut savoir que tout ce qui sort de la cuisine est du 100 % maison. Enfin, je propose aussi des desserts avec différentes sortes chaque jour ou encore de la limonade faite par nos soins. » Pour la Theutoise, ce projet a mûri petit à petit. "En fait, tout a débuté il y a quelque temps où on a lancé la livraison de lunchs à domicile. Au fil du temps, cela fonctionnait de mieux en mieux et j’ai voulu ouvrir un endroit où on pouvait manger sur place tout en élargissant le concept aux midis. Car pour moi, la cuisine est une véritable passion depuis toujours et j’avais envie de me lancer dans ce projet."