Réenchanter le monde n’est ni un bouquin politique, ni un récit autobiographique. C’est un ouvrage dans lequel je livre mes passions, mes moteurs, mes valeurs, ce qui finalement m’anime avec une série d’anecdotes amusantes sur les Francofolies notamment (NDLR: ci-contre). Je parle de ma passion pour la politique centrale dans mon existence, ma passion pour Spa, mon terroir, ma région très ancrée en moi. Et cela s’explique aussi par la genèse du livre. En résumé, tous les 5 ans ou presque et ce depuis mon plus jeune âge, je fais le point sur ma vie, mon parcours, mes moteurs. Une sorte de mise au point personnelle sur papier. J’ai fait lire quelques pages à un ami, qui m’a conseillé d’en faire un livre et m’a mis en contact avec un éditeur. Cela aura pris quatre ans pour en arriver à terminer ce que j’avais commencé à écrire et à sortir le livre.

« Réenchanter le monde », quel sens donnez-vous à ce titre ?

En contact avec les personnes, je me suis rendu compte qu’il y a un désenchantement qui s’est amplifié, une difficulté à se projeter, à croire que les jours meilleurs arrivent. Je pense que le politique a un rôle de réenchantement, celui de montrer le chemin vers les solutions, vers ce qui est essentiel. J’essaie de montrer comment on peut y parvenir, avec modestie.

À qui s’adresse-t-il, ce livre ?

Il peut intéresser les Spadoises et les Spadois qui peuvent apprendre des choses sur leur ville, les fans des Francos, les artistes ou amateurs de culture à travers le volet sur le sujet où j’aborde la place de la culture en Europe, dans la région, son rôle essentiel notamment. Il y a là une vision politique et sociétale que je voulais faire passer.

Après écrivain, vous voilà comédien… puisque du 11 au 14 novembre, vous monterez sur scène à la Court’Échelle, à Liège, pour votre premier spectacle baptisé « Gardier en thérapie – Francos & autres folies ». Comment en êtes-vous arrivé là ?

J’ai fait lire le livre à quelques personnes, dont mon ami comédien Frédéric Laurent, qui l’a mis entre les mains du metteur en scène Luc Jaminet, qui a plus de 250 spectacles à son actif. Ce dernier a voulu en faire un spectacle. Je me suis lancé, je suis sorti de ma zone de confort. On y travaille depuis des mois mais ce n’est clairement pas le début d’une carrière. Je me laisse guider par des gens en qui j’ai entièrement confiance, incroyablement inventifs. Le spectacle se veut agréable, distrayant et emmène le public dans les difficultés qui peuvent être celles d’un organisateur, d’un homme politique, d’un père, d’un compagnon.

Peut-on espérer le voir à Spa ?

Une ou deux dates y seront organisées, à Welkenraedt aussi. Mais qu’il n’y ait pas de malentendu, je ne me prends pas pour un acteur, je suis un amateur. Je ne prépare pas Forest National (rires).

Anecdotes des Francofolies et d’avant les Francos

On trouvera le livre de 163 pages (180° Éditions) dans toutes les librairies de la région verviétoise d’ici la mi-novembre, au prix de 20 €.