Trois amis lancent leur gamme de spiritueux

Pierre est le grand amateur de rum, tandis que Samuel Merenne est spécialisé en liqueur, et Thibault Hamoir en gin. "Le gin est réalisé à base de vanille et de piment. La liqueur est composée de cannelle et il y en a très peu sur le marché. Enfin, la base de rum regroupe la cannelle, des épices et de la vanille ", détaille Pierre Jungling.

Ces alcools ont un public cible et ce n’est pas forcément les jeunes qui semblent être majoritaires. "C’est plutôt destiné aux adultes. Cela peut convenir à toutes les réunions de famille et d’amis. Les étudiants en consomment également mais, en général, ce n’est pas leur alcool fétiche."

Un export à l’étranger ?

L’alcool est actuellement disponible en petite quantité. "Pour le moment, nous avons 150 bouteilles à notre disposition. Au départ, nous voulions simplement nous lancer un défi pour voir de quoi nous étions capables. Nous avons eu besoin d’une année pour tout mettre en place. Nous espérons que le succès perdurera dans le temps." Car ces trois amis débordent d’ambition pour le futur. "Tout d’abord, nous allons commencer par réaliser des livraisons. Nous tenterons alors de les mettre dans des points de vente, dans des caves, et dans des Delhaize franchisés. Plus tard, nous aimerions les placer en magasin. Nous avons déjà des contacts avec le groupe Colruyt. Dans un premier temps, nous espérons en vendre dans toute la Belgique. Nous viserons ensuite le Benelux puis, si les ventes continuent à augmenter, pourquoi ne pas s’expatrier plus loin en Europe ?"

Actuellement, ces alcools ne se trouvent pas en magasin. "Nous ne vendons qu’en livraison via le site internet et, dès que nous pourrons, nous mettrons un point de vente." Toutes les informations se retrouvent sur la page Facebook "El Trio Factory" ou sur le site internet https ://www.el-trio-factory.com/