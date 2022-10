Le complexe du casino de Spa bientôt classé ?

"Cette demande de classement émane de la Ville, qui est propriétaire des lieux, rappelle l’échevin du Patrimoine et bourgmestre faisant fonction Nicolas Tefnin (MR). Celle-ci semble rencontrée et on s’en réjouit. À vrai dire, nous n’en doutions pas: on considère que notre patrimoine est exceptionnel".

Déjà inscrit au sein de l’inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC) de l’Agence wallonne du Patrimoine, le casino, considéré comme le premier d’Europe, a également contribué à la reconnaissance de la ville de Spa, et des grandes villes d’eau d’Europe, au patrimoine mondial de l’Unesco, en juillet 2021. "Dans l’autre sens, cette reconnaissance à l’Unesco, fatalement, est un argument supplémentaire dans le cas d’une demande de classement", ajoute l’échevin. Actuellement, "aucun casino ou kursaal encore en activité, dont la fonction reste inchangée, n’est classé en Wallonie, indique le cabinet de la Ministre. Il est proposé d’établir une zone de protection afin de préserver les vues et l’intégrité du bien".

En plus de protéger ce patrimoine important, ce classement aurait également des conséquences financières. "On accéderait à une tranche supérieure de subsidiation de la Région wallonne, ce qui n’est pas négligeable", note Nicolas Tefnin. Ce n’est d’ailleurs pas la seule demande formulée par la Ville. "On a aussi entamé des démarches similaires pour la chapelle qui se trouve sur le site du CPAS, par exemple".

Une enquête publique suivra

Dans le cas du complexe du casino, le classement porterait sur:

– Les façades, toitures et structures portantes de tous les bâtiments composant le complexe du Casino dans sa totalité, c’est-à-dire les salles de jeux, les salons, le théâtre et la salle des fêtes (escalier extérieur et salle de l’actuelle bibliothèque compris);

– Pour l’intérieur, la totalité des salles suivantes (décors intérieurs, parquets et planchers, sol en mosaïque, ferronneries, menuiseries et quincailleries): les salles de jeux, la salle "Berchmans", la cage d’escalier et palier y menant, le Salon Rose, le Salon Bleu, le théâtre (scène non comprise) et la salle des fêtes (scène non comprise) et la cage d’escalier et le palier distribuant ces espaces.

"Une enquête publique sera lancée prochainement, ainsi que des demandes d’avis aux instances concernées. Ensuite, l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) présentera une synthèse de tous les avis reçus. Si cette dernière est positive, un arrêté de classement sera proposé à la signature de la Ministre De Bue", conclut le cabinet.

Détruit par un incendie, le casino fut reconstruit de 1919 à 1929

Érigé dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le casino a subi de multiples transformations. Jusqu’en 1929.

Autrefois appelé la Redoute, le casino de Spa a pu être créé à partir de 1762 avec l’aval du Prince Évêque de Liège, qui a donné à la Ville le droit de construire deux salles, l’une destinée aux bals, l’autre au jeu. Comme l’explique un article de Jacques Toussaint, paru dans la revue Histoire et archéologie spadoises en 1995, c’est l’architecte Barthélémy Digneffe, à qui l’on doit aussi l’hôtel de Ville spadois, qui s’est chargé de la construction de ce premier casino moderne d’Europe. Il fut inauguré en 1771.

Indéniablement, ce lieu a participé à la réputation de Spa en tant que "Café de l’Europe". Les Bobelins de passage pour suivre une cure thermale appréciaient également cet espace de jeu et de loisirs. Plusieurs interdictions du jeu ont toutefois frappé la ville dans les années qui ont suivi. Ce fut le cas notamment en 1872 et en 1902, ce qui a porté coup important à l’économie spadoise.

Pour contrer cette situation, d’importants travaux ont été réalisés et ont permis la construction du Kursaal, par Alban Chambon, qui a également élaboré celui d’Ostende. En 1909, un incendie a détruit la salle de fêtes. Elle fut reconstruite dans la foulée. Puis, la Première Guerre mondiale a éclaté. Le casino a été occupé.

En 1917, la salle de bal et le théâtre, qui dataient toujours du XVIII, ont hélas été la proie des flammes. La reconstruction des locaux incendiés n’a pu être entreprise qu’en 1919. Elle a été confiée aux architectes spadois Hansen et Paes. Ils sont à l’origine des Salons Rose et Bleu et de l’actuel petit théâtre Jacques Huisman, dont la décoration est inspirée de l’ancienne salle du XVIIIe siècle. Les travaux furent terminés en 1929 et le résultat témoigne de l’architecture du premier tiers du XXe.