Chez Blanche, la boulangerie de Jean Galler, ouvre à Spa

Du côté de Spa, une nouvelle boulangerie a vu le jour au niveau de l’avenue Reine Astrid, à deux pas de la place Royale. Et il s’agit de Chez Blanche, soit la boulangerie créée par le chocolatier bien connu, Jean Galler. « Nous nous sommes installés ici car la demande des Spadois d’avoir les produits de boulangerie de Jean Galler était forte, explique la gérante Amélie Delhougne. D’ailleurs, depuis notre ouverture, l’accueil des Spadois est top ! » Quant aux produits proposés, il y en a pour tous les goûts. « Nous avons dix-sept sortes de pains différents. Mais attention : nous n’avons pas ces 17 sortes en permanence et cela dépend des jours. Car tous les pains sont au levain et il faut 48 heures pour préparer la pâte. C’est pourquoi, si un client souhaite un pain pour un jour particulier, nous lui conseillons de réserver. Ensuite, nous avons de la viennoiserie ou encore de nombreuses tartes comme au riz, abricots, poires ou encore en misérables. Sans oublier les tablettes de chocolat Chez Blanche de M. Galler. » La boulangerie est ouverte du mardi au dimanche. R.R.