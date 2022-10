« Au Pays des Sources », un voyage à travers les Fagnes en photos

Au Pays des Sources, c’est un livre retraçant une balade en compagnie de Virginie Hess, journaliste nature, et de Thomas Meunier, photographe spécialiste de la nature et des animaux, à ne pas confondre avec son homonyme, le footballeur belge.

Ils invitent le lecteur à découvrir ou redécouvrir la faune et la flore de la région des Fagnes à travers un voyage.

Ils connaissaient peu la région, ils s’y étaient promenés “comme tout le monde”. Virginie, elle, la connaissait sous une autre forme.

"J’ai un peu de famille qui habite du côté de Malmedy et Stavelot. Depuis que je suis enfant, je crapahute dans les forêts de la région et j’ai un fort attachement à la région". Durant leurs recherches sur le terrain, tous deux ont été émerveillés des découvertes qu’ils ont faites comme le droséra, une petite plante carnivore, ou encore le coq de bruyère, qui les ont marqués.

Le carnet de route est disponible dans les librairies. ©- Thomas Meunier

Les deux auteurs du carnet de voyage se sont retrouvés autour cet ouvrage pour les 100 ans de Spa Monopole.

Marc du Bois, l’administrateur délégué du groupe Spadel souhaitait présenter la biodiversité qui a pu se créer depuis l’implantation de Spa Monopole.

Virginie Hess explique qu’ils ont eu carte blanche. L’idée, c’était aussi de mettre en avant les changements positifs que l’Homme peut permettre.

"On s’est baladé le long des rivières, dans les bocages… Et partout où on a mis les pieds, on s’est rendu compte qu’il y avait vraiment un gros travail pour remettre la nature à l’honneur. C’était assez extraordinaire de voir que quand tout le monde s’y met, on peut vraiment faire changer les choses à grandes échelles. Il y a toute une faune et une flore qui reviennent coloniser ces endroits".

©-Thomas Meunier

Virginie et Thomas font la rencontre, sur le chemin, de différents acteurs comme Paul Crismer, le chargé de mission “Nature et Biodiversité” du Parc naturel des Sources, Franck Renard, garde forestier ou encore Arnaud Collignon, hydrogéologue.

Le fil rouge du livre, c’est l’eau. "C’est notre rencontre avec Arnaud Collignon qui nous a expliqué les débuts du voyage de l’eau de Spa. Et j’ai trouvé ça fascinant, je ne savais pas à quel point l’eau pouvait rester des dizaines d’années sous terre… ".

L’idée est arrivée naturellement de cette manière, ils ont décidé de suivre le cheminement de l’eau sous terre et à la surface.

Hydrogéologue: le garant de la qualité et de la quantité de l’eau

"Le rôle de l’hydrogéologue, c’est d’amener assez d’eau à l’usine en bonne qualité, il y a deux axes la quantité et la qualité", explique Arnaud Collignon hydrogéologue à Spa Monopole.

Il résume brièvement qu’il est responsable de l’eau en dehors de l’usine. En effet, les ressources en eau sont limitées, dans un premier temps, c’est donc un travail de protection des sources qu’opère l’hydrogéologue "je suis le garant qu’on ne surexploite pas la ressourcé. Pour cela, on doit avoir une connaissance la plus parfaite possible de notre aquifère pour savoir ce qu’on peut puiser sans le déséquilibré", détaille-t-il.

Dans un deuxième temps, il vérifie que la qualité de l’eau est respectée et qu’elle n’est pas contaminée par les activités humaines comme l’exploitation forestière ou les habitations détenant des citernes à mazout qui pourraient être responsables de la pollution des sols à proximité des captages.

Dans le livre «Au Pays des Sources», on part à la rencontre de deux hydrogéologues. ©-Thomas Meunier

Une des actions permettant cette protection par exemple c’est la mise en place en collaboration avec la ville de Spa et les pompiers de Spa: le plan d’urgence source.

Le scénario est déclenché si un des avions de l’aérodrome de Malchamps qui survole les ressources d’eau s’écrase à proximité des captages.

"Dès qu’il y a un incident polluant, l’avion, c’est l’exemple extrême, ça peut aussi être une voiture ou un déversement d’un hydrocarbure quelque part (NDLR dans les Fagnes)" explique Arnaud Collignon.

Les pompiers sont formés et équipés pour prendre en charge les pollutions. "Nous sommes les seuls, à notre connaissance, en Europe à avoir fait ça", souligne-t-il, "ça a été un projet visionnaire de mettre ça en place. Et on a été fort aidé des pompiers".

Ce plan permet de traiter de manière rapide l’absorption des polluants par la terre. "C’est important de faire ça dans l’urgence car le temps est notre ennemi dans ce type de scénario. "

« Au Pays des Sources » est à présent disponible en librairie.