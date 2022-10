6 ans de prison pour viol et masturbation en public... notamment à Spa

Un Liégeois a écopé de 6 ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des abus sur sa belle-fille, mais aussi s’être masturbé à cinq reprises devant des inconnues. L’homme a commis des attentats à la pudeur et des viols techniques entre le 12 décembre 2017 et le 10 décembre 2019 sur la fillette qui était âgée de 8 ans au début des faits. La fillette a expliqué que son beau-père lui avait imposé des fellations et il l’avait touchée au niveau du sexe. "Je n’ai jamais eu de problèmes avec cette gamine, je n’ai jamais touché cet enfant et aucun enfant non plus", avait expliqué le prévenu lors de son premier passage devant la juge. "Je n’ai jamais eu de soucis avec des enfants. Je ne sais pas ce qu’il y a dans sa tête. J’avais gardé des contacts avec sa mère, elle ne voulait peut-être pas que l’on se remette ensemble. C’est peut-être pour cela qu’elle raconte ça."