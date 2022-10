L’ASBL Spa Patrimoine s’inquiète de l’avenir de l’Hôtel de Ville

L’ASBL Spa Patrimoine a adressé un courrier au nouveau collège spadois, tout récemment installé, pour faire part de son inquiétude quant au devenir de l’hôtel de ville. « L’ASBL Spa Patrimoine pris connaissance des déclarations de la Ville de Spa concernant sa volonté de déménager ses services administratifs dans un autre bâtiment, pour les regrouper avec les services du CPAS. L’hôtel de ville est pourtant un monument patrimonial phare de la ville de Spa. Classé depuis 1934 pour ses valeurs historique, archéologique et artistique, ce bâtiment abrite une fonction symbolique, au centre de la cité reconnue par l’UNESCO », avance l’association par communiqué, et de souligner, « Nous souhaitons que la ville de Spa revoie sa position. Quelle que soit la décision finale, le bâtiment classé abritant les services de l’hôtel de ville doit rester propriété communale. Si une nouvelle fonction doit lui être donnée, elle devrait être culturelle, symbolique et en parfaite adéquation avec la reconnaissance Unesco. »