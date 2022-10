Le ministère public demande 27 ans de prison contre Yvo Theunissen, meurtrier d’Amaury Delrez

Le jury, composé de six femmes et six hommes, avait reconnu vendredi le quadragénaire coupable de meurtre et tentative de meurtre, mais avait rejeté la préméditation, plaidée par les parties civiles et le ministère public. L’accusé, originaire du Limbourg néerlandais, avait également été reconnu coupable de détention d’arme - un pistolet Walther P38 - sans autorisation. L’accusation n’a retenu aucune circonstance atténuante mais seulement des circonstances aggravantes dans la manière dont les faits ont été commis et dans la façon dont Yvo Theunissen a agi par la suite.

L’avocat général Ken Witpas a cependant relevé certains éléments dans la personnalité de l’accusé pour demander moins de 30 ans de prison. Il a notamment évoqué la possibilité pour lui de se réinsérer dans la société et le fait qu’il n’est pas non plus « un monstre ». « Lors de ce procès, nous avons entendu dire d’Yvo Theunissen qu’il se consacre de manière désintéressée à ses amis et à sa famille, qu’il a toujours travaillé dur et que, en raison de circonstances regrettables, il est tombé en dépression, ce qui a entraîné la rupture de sa relation. Son casier judiciaire est vierge, à l’exception de deux contraventions pour conduite en état d’ivresse. Il se comporte de manière irréprochable en prison », a ainsi reconnu le représentant du ministère public.

« Cependant, il y a une autre facette d’Yvo. Il y a des réactions explosives et agressives chez lui et en plus, il se cachait avec des armes et des drogues. De manière clandestine et illégale, il s’est procuré une arme à feu et des munitions. Une personne normalement prudente ne se promène pas avec une arme à feu chargée. Et une personne normale ne va pas combiner cela avec l’alcool et les drogues », a fait remarquer Ken Witpas. « Ces années de toxicomanie sont de sa faute. Il aurait pu faire face à cette situation, mais non, il a continué à boire et à sniffer des lignes de speed en cachette. Cela aurait pu mettre le feu aux poudres avec lui », a poursuivi l’avocat général. L’avocat de l’accusé, Sven Mary, a à son tour pris la parole pour défendre son client.