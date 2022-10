Année record pour le salon du rhum de Spa

Lors de tout ce week-end, le centre culturel spadois était plein à craquer pour le retour du salon du rhum. Une année de tous les records selon l’organisateur Vincent Thill. "C’est un succès dingue ! On savait que la journée du samedi allait être notre plus grosse journée mais ici c’est encore plus que ce que nous pouvions imaginer. Déjà en milieu d’après-midi, c’était plein. Habituellement, nous tournons autour de 2000 visiteurs. Mais ce samedi, nous sommes bien au-dessus de l’habitude sur les deux jours. C’est la plus belle année de toute façon au niveau de la fréquentation. Et les retours que nous avons, tant des visiteurs que des exposants, sont très bon et tout se passe bien. Ce retour était attendu et on le sentait notamment par les marques de soutien sur les réseaux sociaux."